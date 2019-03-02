Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

YOĞUN KAR GELİYOR

Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Artvin'in 700 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kar, doğusunda (Şavşat) yoğun kar (20-40 santimetre), Ardahan'da görülecek kar yağışlarının ise kuzeyinde (Posof, Hanak ve Damal) yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Önemli bir değişikliğin olmayacağı hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

(AA)

