HABER

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.03.2019 20:44 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Meteoroloji’den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak yağışların, Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu Bölgesi ile Bursa'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

YOĞUN KAR GELİYOR

Yağışların bu akşam saatlerinden itibaren Artvin'in 700 metre ve üzeri rakımlı yerlerinde kar, doğusunda (Şavşat) yoğun kar (20-40 santimetre), Ardahan'da görülecek kar yağışlarının ise kuzeyinde (Posof, Hanak ve Damal) yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Önemli bir değişikliğin olmayacağı hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

(AA)

PARTNER11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı11 futbol sahası büyüklüğünde! Dünya rekoru kırdı
Polise silahlı saldırı!Polise silahlı saldırı!
En işlek caddede eşeğiyle gezince görenler şaşkına döndüEn işlek caddede eşeğiyle gezince görenler şaşkına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı hava durumu

En Çok Okunan Haberler

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Türk kadınlarını aşağılayan paylaşım!

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Erdoğan: İki büyük müjde vermek istiyorum

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

Popstar'a damga vuran Mehtap'ın inanılmaz değişimi!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Dünyanın gözü orada! Karşılıklı ateş açıldı

Dünyanın gözü orada! Karşılıklı ateş açıldı

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

Başkana şok! Bir grup geçici hükümet kurduğunu ilan etti

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis memuru, dinlenme tesisinde silahlı saldırıya uğradı

Polis memuruna silahlı saldırı!

Bakan Akar: Hazırlıklarımızı yaptık

Bakan Albayrak'tan flaş operasyon açıklaması

Binali Yıldırım: Vapura metrodan inip biniyorsanız, denizden geçişler ücretsiz olacak

Binali Yıldırım'dan müjde: Ücretsiz olacak

Emniyet'ten ambulansa yol vermeyen magandayla ilgili açıklama

Ambulansa yol vermemişti! İşte o sürücünün cezası

Polisi arayıp "Hanımı av tüfeğiyle vurdum, büyük ihtimalle öldü" demiş

'Hanımı av tüfeğiyle vurdum, büyük ihtimalle öldü'

Mansur Yavaş: 6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.