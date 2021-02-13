HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat

13.02.2021 09:16 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre Marmara Bölgesi'nde bu akşam saatlerinde başlayacak kar yağışının yarın (Pazar) gece saatlerinden kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İzmir, Manisa, Kütahya, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Artvin, Bayburt, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Ardahan çevreleri Adana'nın doğu, Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Marmara Bölgesi'nde yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de hissedilir derecede azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerinden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Marmara Bölgesinde, akşam saatlerinde başlayacak olan yağışının (Pazar) gece saatlerinden itibaren kuvvetli yer yer yoğun kar (kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyredeceği tahmin edildiğinden, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

13 ŞUBAT 2021 YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı

KOCAELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

MANİSA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ERZİNCAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Pazar) gece saatlerinde kar yağışlı

KARS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C
Parçalı bulutlu

1

2

3

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladıKısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladı
2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı
Noter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yoluNoter nasıl olunur? Noter katibi, noter memuru, noter veznedarı olma yolu

En Çok Okunan Haberler

Çorum’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Çorum’da silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Tüm dünya Neymar'ın bu sakatlığını konuşuyor!

Tüm dünya Neymar'ın bu sakatlığını konuşuyor!

"Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin edin" demişti! İrem Derici'ye ceza kesildi

"Şikayet edebileceğiniz bir yer varsa gidin edin" demişti! İrem Derici'ye ceza kesildi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

'Çin, DSÖ heyetine ham bilgileri vermedi' iddiası

'Çin, DSÖ heyetine ham bilgileri vermedi' iddiası

Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu, ilk kelimesi ’üşüyorum’ oldu

Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu, ilk kelimesi ’üşüyorum’ oldu

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

Bugünden itibaren onlar da aşı olacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Samsun İl Sağlık Müdürü, aşı olduktan 25 gün sonra koronavirüse yakalandı

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bir saatte 2 milyon 200 bin dolar faiz ödüyoruz

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

AKOM'dan uyarı geldi! Çok şiddetli olacak

Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Çiftlik Bank işine dönmesin

Şehit Emniyet Müdürü Gaffar Okkan dönemi, dizi oluyor

Gaffar Okkan dönemi dizi oluyor

Barakası yıkılan kadın pompalı tüfekle dehşet saçtı! Yaralılar var

Pompalı tüfekle dehşet saçtı! Yaralılar var

75 yıllık bakkalcı böyle sitem etti: Cenazelerine bakkal gider ama bazıları markete gidiyor

Böyle sitem etti: Cenazelerine bakkal gider ama bazıları markete gidiyor

Otobüste 2 yolcuda koronavirüs çıktı! İki şoför ve tüm yolcular karantinaya alındı

2 yolcuda koronavirüs çıktı! Tüm otobüs karantinaya alındı

Bursa'da alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: O kayıtlar silinsin

Alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı: O kayıtlar silinsin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.