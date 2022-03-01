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Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İşte 1 Mart hava durumu tahmin raporu

01.03.2022 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji 1 Mart hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı, Edirne ve Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı. Öte yandan İstanbul Çatalca'da da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde otoyolun hafif bir şekilde karla kaplandığı görüldü. İşte Meteoroloji'nin 1 Mart hava durumu tahminlerine ilişkin tüm detaylar!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! İşte 1 Mart hava durumu tahmin raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmesine göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve batısının yüksek kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Isparta, Konya, Kırşehir, Çorum, Amasya, Samsun, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Isparta, Konya, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Antalya'nın doğusu, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇATALCA’YA SABAH SAATLERİNDE KAR YAĞDI

Çatalca'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yolda seyir halinde olan bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde otoyolun hafif bir şekilde beyaza büründüğü görüldü.

AA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı
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