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Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (16 Mart yurtta hava durumu)

16.03.2021 07:38 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (16 Mart yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Mart verilerine göre yurt genelinin neredeyse tamamında yağış beklenirken rüzgarın Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da hızını 80 km'ye kadar çıkarması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Şanlıurfa ve Mardin hariç yurt genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Akdeniz ve Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Akdeniz'in iç ve yüksek kesimleri (Toroslar Mevkii), İç Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde ise Aydın, Muğla ve Denizli ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı beklenmektedir.

HIZI 80 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı, Hatay'ın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinde ise Aydın, Muğla ve Denizli ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli sağanak (21-50 kg/m2), 1000 m üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması beklendiğinden sel, su basını, buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde yağış ile kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

16 MART YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 14°C
Çok bulutlu, hafif sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah ve öğle saatlerinde kıyı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

ANKARA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

BOLU °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 13°C
Çok bulutlu, kıyılarda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 19°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 16°C
Çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 18°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

HAKKARİ °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 10°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 13°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 17°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 18°C
Çok bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul

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