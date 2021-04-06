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Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (6 Nisan yurtta hava durumu)

06.04.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Nisan verilerine göre Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yağmur ve sağanak, Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'un yükseklerinde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Öte yandan Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın hızının 90 km'ye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (6 Nisan yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir, Bursa hariç) Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağmur ve sağanak; Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'un yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HIZI 90 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde 8-10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; güneyli yönlerden; İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

6 NİSAN YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri akşam saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah erken saatlerde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

ERZURUM °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul

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