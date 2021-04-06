Meteoroloji'den kar, yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (6 Nisan yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, (Balıkesir, Bursa hariç) Marmara, Kuzey Ege Kıyıları ile Kütahya çevreleri, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yağmur ve sağanak; Artvin, Ardahan, Kars ve Erzurum'un yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde 8-10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden orta kuvvette, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ve Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; güneyli yönlerden; İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Orta ve Batı Karadeniz ile Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli(30-60 km/sa), Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa), Marmara’nın güneyi ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevreleri akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, sabah erken saatlerde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
ERZURUM °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
HAKKARİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu