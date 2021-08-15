Meteoroloji'den Karadeniz için sarı ve turuncu uyarı! Çok kuvvetli olacak (15 Ağustos yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas'ın kuzeyi ve Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz bölge geneli ile öğleden sonra Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli zaman zaman şiddetli olması bekleniyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığında öemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU UYARI

Meteoroloji, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için turuncu, Ordu için ise sarı uyarıda bulundu.

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

15 AĞUSTOS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 31°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu

MANİSA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu

ADANA °C, 37°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu

BURDUR °C, 33°C

Az bulutlu

HATAY °C, 34°C

Az bulutlu

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 27°C

Az bulutlu

SİVAS °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C

Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli zaman zaman şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli zaman zaman şiddetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADIYAMAN °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu





