Meteoroloji'den Karadeniz için sarı ve turuncu uyarı! Çok kuvvetli olacak (15 Ağustos yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Sivas'ın kuzeyi ve Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz bölge geneli ile öğleden sonra Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli zaman zaman şiddetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında öemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Meteoroloji, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin için turuncu, Ordu için ise sarı uyarıda bulundu.
Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
ÇANAKKALE °C, 31°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu
ADANA °C, 37°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu
BURDUR °C, 33°C
Az bulutlu
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 27°C
Az bulutlu
SİVAS °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli zaman zaman şiddetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların yerel olarak çok kuvvetli zaman zaman şiddetli olması bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADIYAMAN °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
Okuyucu Yorumları 0 yorum