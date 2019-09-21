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Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 19:30 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin (2 bin metre üstü) karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Sinop, Artvin ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu olması, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin ve Ordu çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak öngörülüyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin (2 bin metre üstü) karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

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Rüzgarın Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esmesi öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarının Güneydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. (AA)

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Meteoroloji hava durumu Doğu Karadeniz karla karışık yağmur uyarısı

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