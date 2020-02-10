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Meteoroloji'den kritik çığ uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 19:52 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

Meteoroloji'den kritik çığ uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Orta ve Batı Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Isparta, Adana, Trabzon ve Rize çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN KRİTİK ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Doğu Karadeniz Doğu Anadolu

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