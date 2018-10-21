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Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 19:56 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya için kritik uyarıda bulundu. Antalya'da etkili olması beklenilen sağanak yağışta metrekareye 35 kiloya yakın yağış düşmesi bekleniyor. Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu. İstanbul'da ise akşam saatlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yarın ise hissedilen sıcaklığın 4 derece birden düşerek 14 derece civarında olması bekleniyor.

Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya'nın doğusundaki Serik ve Aksu ilçelerinde gök gürültülü yağış (15-35 kilogram/metrekare) uyarısında bulunuldu.

Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

AMASYA İÇİN SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Amasya çevrelerinde gök gürültülü yağış (15-30 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Yaklaşık 1,5 saat sürecek yağışta, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK UYARISI

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi.

İSTANBUL'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yarın ise yer yer yağmurlu ve bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul'da yarın için hissedilen sıcaklığın 14 dereceye kadar düşmesi beklenmekte.

21 EKİM 2018 PAZAR İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul'da 21 Ekim Pazar günü yağmurlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Hava sıcaklığı 15 derece civarında seyredecek ancak hissedilen sıcaklık 18 derece olacak.

22 EKİM PAZARTESİ İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

İstanbul'da 22 Ekim Pazartesi günü yağmurlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Hava sıcaklığı 18 derece civarında seyredecek ancak hissedilen sıcaklık 14 derece olacak.

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Meteoroloji sağanak yağış istanbul hava durumu

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