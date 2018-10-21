Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Metrekareye 35 kilo yağış düşecek! İstanbullular yarına dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Antalya'nın doğusundaki Serik ve Aksu ilçelerinde gök gürültülü yağış (15-35 kilogram/metrekare) uyarısında bulunuldu.
Yağış nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Amasya çevrelerinde gök gürültülü yağış (15-30 kilogram/metrekare) olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Yaklaşık 1,5 saat sürecek yağışta, ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kısa süreli kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı belirtildi.
İstanbul'da akşam saatlerinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Yarın ise yer yer yağmurlu ve bulutlu bir hava hakim olacak. İstanbul'da yarın için hissedilen sıcaklığın 14 dereceye kadar düşmesi beklenmekte.
İstanbul'da 21 Ekim Pazar günü yağmurlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Hava sıcaklığı 15 derece civarında seyredecek ancak hissedilen sıcaklık 18 derece olacak.
İstanbul'da 22 Ekim Pazartesi günü yağmurlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Hava sıcaklığı 18 derece civarında seyredecek ancak hissedilen sıcaklık 14 derece olacak.
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