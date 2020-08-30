Meteoroloji'den kritik uyarı geldi! Bu saatlerde dışarı çıkmayın

Meteoroloji'de yer alan son değerlendirmeye göre, hafta sonu hava sıcaklıkları daha da artıyor. Karadeniz’e kıyı illerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

SAAT VEREREK UYARDI

Meteoroloji, önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11 ile 16 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşları sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Önümüzdeki günlerde bazı il merkezlerimizde görülmesi beklenen en yüksek sıcaklıklar;

Ankara 32-36, İstanbul 31-33, İzmir 36-38, Antalya 35-38, Adana 36-40, Trabzon 26-28, Samsun 28-29, Diyarbakır 38-41, Erzurum 29-31 derece civarındadır.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU





