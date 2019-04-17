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Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 07:32 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 17 Nisan'da beklenen hava durumuna ilişkin tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışın etkisi altında. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken, kuvvetli sağanak yağış dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, 17 Nisan Çarşamba günü yurtta beklenen hava durumuna ilişkin tahminleri geldi. Son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Akdeniz (Antalya hariç), İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Çanakkale, Denizli, Ankara, Kırıkkale ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Rize, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Batman ve Siirt çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, güney kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

YAĞIŞLAR KUVVETLİ OLACAK

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Hatay, Rize, Kars, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Batman ve Siirt çevreleri ile Trabzon'un doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, kar erimeleri, yıldırım tehlikesi, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Meteoroloji hava durumu 17 nisan hava durumu sağanak yağmur

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