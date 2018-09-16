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Meteoroloji'den kritik uyarı! Okulların açılacağı gün hava nasıl olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 22:05 | Son Güncelleme

Meteoroloji tarafından yayınlanan son hava durumu tahminlere göre başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde pazartesi günü sağanak yağış etkili olacak. Cuma günü ise sağanak yağış kendini güneşli havaya bırakacak.

Meteoroloji'den kritik uyarı! Okulların açılacağı gün hava nasıl olacak?

Okulların açıldığı gün hava durumu nasıl olacak sorusuna Meteoroloji'den yanıt geldi. Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre bu hafta hava yurt genelinde güneşli olacak. Yarın ise aynı durum söz konusu değil. Başta İstanbul olmak üzere Karadeniz bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.

YURDU TERK EDİYOR

Özellikle bu hafta etkili olan sağanak yağış yurdu terk ediyor. Yarın belli illerde yağacak olan sağanak yağış önümüzdeki günlerde kendini güneşli havaya bırakıyor. Çarşamba gününden itibaren yurt genelinde güneşli havanın etkili olması bekleniyor.

CUMA GÜNÜ SICAK OLACAK

Özellikle cuma günü yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinden bir sıcaklık hissedilecek.

İŞTE METEOROLOJİ TARAFINDAN YAYINLANAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

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