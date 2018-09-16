Meteoroloji'den kritik uyarı! Okulların açılacağı gün hava nasıl olacak?

Okulların açıldığı gün hava durumu nasıl olacak sorusuna Meteoroloji'den yanıt geldi. Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu tahminlerine göre bu hafta hava yurt genelinde güneşli olacak. Yarın ise aynı durum söz konusu değil. Başta İstanbul olmak üzere Karadeniz bölgesinde sağanak yağış bekleniyor.
Özellikle bu hafta etkili olan sağanak yağış yurdu terk ediyor. Yarın belli illerde yağacak olan sağanak yağış önümüzdeki günlerde kendini güneşli havaya bırakıyor. Çarşamba gününden itibaren yurt genelinde güneşli havanın etkili olması bekleniyor.
Özellikle cuma günü yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinden bir sıcaklık hissedilecek.
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