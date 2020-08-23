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Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı! 7 il için alarm verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2020 00:26 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika açıklasına göre Artvin, Gümüşhane, Rize, Trabzon için turuncu alarm, Ordu ve Samsun için sarı alarm, Giresun için ise hem turuncu hem de sarı alarm verildi.

Meteoroloji'den kritik yağış uyarısı! 7 il için alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu, Ordu ve Tokat çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, Erzurum'un kuzeydoğusu ile Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde kuvvetli, Rize'nin doğu kesimleri ile Artvin'in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU POTANSİYEL TEHLİKELİ

Meteoroloji, sarı uyarı için "Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır"

TURUNCU UYARIYA DİKKAT: HAVA DURUMU TEHLİKELİ

Turuncu uyarı için ise "Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir" açıklaması yapmıştı.

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