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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (17 Mayıs yurtta hava durumu)

17.05.2021 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Mayıs verilerine göre Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (17 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HIZI 90 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığının batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:

Rüzgarın, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

17 MAYIS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 26°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 26°C
Az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu

HATAY °C, 26°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AĞRI °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu kuzey ve batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADIYAMAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul

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