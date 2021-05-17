Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (17 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. HIZI 90 KM'YE ÇIKACAK Hava sıcaklığının batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor. UYARILAR KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

17 MAYIS YURTTA HAVA DURUMU ÇANAKKALE °C, 26°C

Az bulutlu İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 26°C

Az bulutlu KOCAELİ °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 30°C

Az bulutlu MANİSA °C, 31°C

Az bulutlu MUĞLA °C, 29°C

Az bulutlu ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 27°C

Az bulutlu HATAY °C, 26°C

Az bulutlu ISPARTA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu ÇANKIRI °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu BOLU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DÜZCE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı