Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (17 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis çevreleri ile Van’ın kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 4 ila 8 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde eseceği bekleniyor.
Rüzgarın, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa), Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇANAKKALE °C, 26°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 26°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 31°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 29°C
Az bulutlu
ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 27°C
Az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AĞRI °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu kuzey ve batı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADIYAMAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 31°C
Az bulutlu ve açık