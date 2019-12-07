Meteoroloji'den kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI Kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. BUZLANMA VE DON UYARISI Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da önümüzdeki 3 gün boyunca (06-07-08 Aralık 2019 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) kuvvetli, iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın, ilgililerin ve sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. BURSA 3°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu EDİRNE -1°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı İSTANBUL 5°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu KOCAELİ 4°C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu EGE Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu DENİZLİ 3°C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu İZMİR 7°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı MANİSA 3°C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA 7°C, 19°C

Parçalı bulutlu ANTALYA 9°C, 18°C

Az bulutlu ve açık HATAY 6°C, 16°C

Parçalı bulutlu ISPARTA -1°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. ANKARA -3°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

ESKİŞEHİR -6°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu KONYA -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu SİVAS -6°C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. BOLU -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu DÜZCE -1°C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu KASTAMONU -5°C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu ZONGULDAK 3°C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.