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Meteoroloji'den kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 08:44 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Marmara'nın batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde sağanak yağışlar beklenirken, yağmurların İstanbul'a ise gece saatlerinde geleceği tahmin ediliyor. Öte yandan yurdun çok büyük bir bölümde ise kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Yalova, Bursa, İzmir, Manisa ve Şanlıurfa çevrelerinin yağmur ve sağanak, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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BUZLANMA VE DON UYARISI

Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da önümüzdeki 3 gün boyunca (06-07-08 Aralık 2019 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) kuvvetli, iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın, ilgililerin ve sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

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MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile İstanbul, Bursa ve Yalova çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

EDİRNE -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde puslu ve sisli, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL 5°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KOCAELİ 4°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra İzmir ve Manisa çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -4°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

DENİZLİ 3°C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde sisli ve puslu

İZMİR 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

MANİSA 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 7°C, 19°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA -3°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

ESKİŞEHİR -6°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

KONYA -2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

SİVAS -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

DÜZCE -1°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

KASTAMONU -5°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

ZONGULDAK 3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BAYBURT -7°C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

SAMSUN 4°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

TRABZON 6°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM -6°C, 1°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

KARS -6°C, 2°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

MALATYA -4°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sisli ve puslu

VAN -2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Şanlıurfa ve Diyarbakır çevreleri ile yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar Mardin, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

GAZİANTEP 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 5°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerine kadar yağmurlu

ŞANLIURFA 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji buzlanma Don hava durumu

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