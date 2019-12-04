Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Kayseri, Malatya ve Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinin (Afşin, Elbistan, Göksun) özellikle yüksek kesimlerinde gece saatlerinde kuvvetli kar yağışı tahmin ediliyor. Kayseri'deki yağışın yarın akşam etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Ayrıca, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Gaziantep'in doğusunda yarın sabah kuvvetli sağanak olacağı öngörülüyor.

İSTANBUL İÇİN YAĞIŞ VE SOĞUK HAVA UYARISI

İstanbul ve çevresi, bu akşamdan itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan duyuruya göre, bu akşam ve yarın havanın çok bulutlu ve yağmurlu olması beklenen İstanbul'da, kuvvetli poyrazla birlikte sıcaklığın hissedilir şekilde azalarak 10 derecenin altına düşeceği öngörülüyor.

Kentte, perşembe ve cuma günleri yağış beklenmezken, soğuk havanın devam edeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu akşam yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, gece ve yarın, Trakya, Kocaeli ve Sakarya'nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ile yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı sistemin yarın akşam saatlerinden sonra bölgeyi terk edeceği öngörülüyor.