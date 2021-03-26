Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (26 Mart yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Karaman çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Güneydoğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.
Hava sıcaklığının batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile güneydoğu kesimlerde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 12°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
KONYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ZONGULDAK °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 7°C
Çok bulutlu
ARTVİN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu
TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAKKARİ °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı