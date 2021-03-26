Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (26 Mart yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Karaman çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Güneydoğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. SICAKLIKLAR BATI'DA ARTIYOR Hava sıcaklığının batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

HIZI 80 KM'YE ÇIKACAK Rüzgarın kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile güneydoğu kesimlerde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

26 MART YURTTA HAVA DURUMU ÇANAKKALE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 8°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 12°C

Parçalı bulutlu MANİSA °C, 12°C

Parçalı bulutlu MUĞLA °C, 10°C

Parçalı bulutlu ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı ANTALYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu HATAY °C, 12°C

Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı ISPARTA °C, 6°C

Parçalı bulutlu ANKARA °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı ÇANKIRI °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı KONYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.