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Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (26 Mart yurtta hava durumu)

26.03.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 26 Mart verilerine göre öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar bekleniyor. Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Güneydoğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak görülecek.

Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (26 Mart yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Karaman çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Güneydoğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

SICAKLIKLAR BATI'DA ARTIYOR

Hava sıcaklığının batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

HIZI 80 KM'YE ÇIKACAK

Rüzgarın kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile güneydoğu kesimlerde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riskine karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

26 MART YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 6°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 1°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C
Çok bulutlu

ARTVİN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu

TRABZON °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKARİ °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 3°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 5°C
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul

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