Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri ile Eskişehir, Ankara, Sivas, Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu
KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ELAZIĞ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
VAN °C, 1°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu
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