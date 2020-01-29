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Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2020 08:07 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Yağışların, ise Batı Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri ile Eskişehir, Ankara, Sivas, Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Sivas, Erzurum ve Diyarbakır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak, Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri ile Eskişehir, Ankara, Sivas, Diyarbakır çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç Anadolu'nun kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ

EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

MANİSA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

TOKAT °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ELAZIĞ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

VAN °C, 1°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Kuvvetli Rüzgar

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