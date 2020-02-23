Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar uyarısı! (23 Şubat 2020 İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Muğla, Denizli, Konya, Karaman ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de sabah saatlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DENİZLİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 7°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MANİSA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
ADANA °C, 15°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ANKARA °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KAYSERİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
KASTAMONU °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ZONGULDAK °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla az bulutlu
AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ERZURUM °C, 2°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
HAKKÂRİ °C, 4°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
VAN °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu
GAZİANTEP °C, 11°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu
SİİRT °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 14°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif yağmurlu