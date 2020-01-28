Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Tekirdağ ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde Bolu'nun yüksek kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Tokat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SİVAS °C, 4°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli
BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah ve akşam saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 10°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ELAZIĞ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
VAN °C, 3°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
SİİRT °C, 7°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu
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