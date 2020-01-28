HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 08:01 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağış uyarısı geldi. İstanbul'da bugün sağanak yağış beklenirken, Antalya'nın doğu ilçeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Tekirdağ ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, sabah ilk saatlerde Bolu'nun yüksek kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Tokat, Sivas ve Kayseri çevrelerinin yer yer karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNİ

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SİVAS °C, 4°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli

BOLU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah ve akşam saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

AMASYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 10°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

TRABZON °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ELAZIĞ °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

VAN °C, 3°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

SİİRT °C, 7°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmurlu

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMetroda çılgına çeviren görüntü!Metroda çılgına çeviren görüntü!
En güzel Nazım Hikmet sözleriEn güzel Nazım Hikmet sözleri
İstanbullulara vapur seferleri müjdesiİstanbullulara vapur seferleri müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu 28 ocak hava durumu

En Çok Okunan Haberler

Washington Post muhabirinin Kobe Bryant tweeti gündem oldu

Washington Post muhabirinin Kobe Bryant tweeti gündem oldu

Ekipler zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Emir böyle kurtarıldı

Ekipler zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Emir böyle kurtarıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs açıklaması

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

Acun Ilıcalı açıkladı! Elazığ depremi için toplanan bağış miktarı belli oldu

HDP’li belediyelerin yardımlarının engellendiği iddialarına açıklama

HDP’li belediyelerin yardımlarının engellendiği iddialarına açıklama

Anne karnındaki ikiz bebeklerin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı

Anne karnındaki ikiz bebeklerin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da koronavirüs paniği! 12 kişi hastaneye kaldırıldı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

Canlı yayında sessizlik anları! 'İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz...'

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

AFAD, Elazığ depremindeki acı bilançoyu açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullulara vapur seferleri müjdesi

İstanbullulara vapur seferleri müjdesi

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da operasyon! Onlarca gözaltı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında Libya ve İdlib görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde otomobil alev alev yandı

FSM'de hareketli dakikalar! Son anda kurtuldular

Elazığ'da son durum! AFAD: Toplam artçı sayısı bin 77, acil yıkılacak 50 bina tespit edildi

'Artçı sayısı bin 77, acil yıkılacak bina 50!'

Polis uygulama noktasında feci kaza! Devrilen TIR otoyolu savaş alanına çevirdi!

Polis uygulama noktasında feci kaza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.