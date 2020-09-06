Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (6 Eylül 2020 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Atrvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HIZI 60 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında olacağı, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege Kıyılarında kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

6 EYLÜL YURTTA HAVA DURUMU

BURSA 16°C, 29°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C, 28°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 31°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ 21°C, 27°C

Parçalı bulutlu

İZMİR 20°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 11°C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu