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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (6 Eylül 2020 yurtta hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2020 06:57 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 6 Eylül verilerine göre Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Atrvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların; Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (6 Eylül 2020 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Atrvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HIZI 60 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında olacağı, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege Kıyılarında kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

6 EYLÜL YURTTA HAVA DURUMU

BURSA 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 21°C, 27°C
Parçalı bulutlu

İZMİR 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 13°C, 29°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu

KONYA 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

BOLU 13°C, 22°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 26°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 14°C, 25°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 19°C, 25°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA 18°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

KARS 10°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MALATYA 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

VAN 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 19°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

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