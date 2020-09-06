Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (6 Eylül 2020 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Atrvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun'un doğu ilçeleri, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında olacağı, güney kesimlerde ise mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı, Akdeniz kıyıları ile doğu bölgelerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege Kıyılarında kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA 16°C, 29°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 20°C, 28°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ 21°C, 27°C
Parçalı bulutlu
İZMİR 20°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA 11°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR 14°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 13°C, 29°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 14°C, 26°C
Parçalı bulutlu
KONYA 17°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
BOLU 13°C, 22°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 17°C, 26°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 14°C, 25°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 19°C, 25°C
Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA 18°C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 21°C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 21°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
KARS 10°C, 31°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu
MALATYA 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN 12°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 19°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık