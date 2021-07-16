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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (16 Temmuz yurtta hava durumu)

16.07.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16 Temmuz verilerine göre Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Van ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (16 Temmuz yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Ordu, Van ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, zamanla Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

16 TEMMUZ YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 36°C
Az bulutlu

KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 33°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°C
Az bulutlu

AMASYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADIYAMAN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul
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