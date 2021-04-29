Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (29 Nisan yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. HIZI 70 KM'YE ÇIKACAK Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. 29 NİSAN YURTTA HAVA DURUMU ÇANAKKALE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu KIRKLARELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu A.KARAHİSAR °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu İZMİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu MANİSA °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ADANA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu ANKARA °C, 28°C

Parçalı bulutlu ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 28°C

Parçalı bulutlu KONYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 29°C

Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı bulutlu ARTVİN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı GİRESUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı