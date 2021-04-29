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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (29 Nisan yurtta hava durumu)

29.04.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 29 Nisan verilerine göre Karadeniz’in iç kesimleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (29 Nisan yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz’in iç kesimleri ile Aydın, Muğla, Denizli, Konya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HIZI 70 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, İç Anadolu ile Batı Akdeniz’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına(40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

29 NİSAN YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GİRESUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 21°C
Parçalı bulutlu

ADIYAMAN °C, 31°C
Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu

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meteoroloji yağmur İstanbul

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