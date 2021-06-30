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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (30 Haziran yurtta hava durumu)

30.06.2021 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 30 Haziran verilerine göre Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu çevreleri ve Samsun’un doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (30 Haziran yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu çevreleri ve Samsun’un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneydoğu ve doğulu yönlerden hafif, Ege Kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

30 HAZİRAN YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve bulutlu

BAYBURT °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ADIYAMAN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul
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