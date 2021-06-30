Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (30 Haziran yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu çevreleri ve Samsun’un doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneydoğu ve doğulu yönlerden hafif, Ege Kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve bulutlu
BAYBURT °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ADIYAMAN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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