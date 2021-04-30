Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (30 Nisan yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Ankara, Kırıkkale, Osmaniye, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yurt genelinde genellikle batı ve güneybatı, zamanla yer yer kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. 30 NİSAN YURTTA HAVA DURUMU ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu MUĞLA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 28°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Cuma) öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu HATAY °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu KAYSERİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı KONYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu SİNOP °C, 17°C

Parçalı bulutlu ZONGULDAK °C, 20°C

Parçalı bulutlu AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı