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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (31 Ağustos yurtta hava durumu)

31.08.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Ağustos verilerine göre Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Samsun'un doğu, Konya'nın batı ile Isparta, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (31 Ağustos yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Samsun'un doğu, Konya'nın batı çevreleri ile Isparta, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

31 AĞUSTOS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 30°C
Az bulutlu

ADIYAMAN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul
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