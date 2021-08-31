Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (31 Ağustos yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Samsun'un doğu, Konya'nın batı çevreleri ile Isparta, Ankara, Çankırı ve Ordu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı; kuzey kesimlerde kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA °C, 34°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 30°C
Az bulutlu
ADIYAMAN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
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