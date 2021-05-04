Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat(4 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

4 MAYIS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 23°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C

Parçalı az bulutlu