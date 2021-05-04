Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat(4 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı az bulutlu
MUĞLA °C, 31°C
Parçalı az bulutlu
ADANA °C, 30°C
Parçalı az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu
BURDUR °C, 29°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı az bulutlu
ANKARA °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı
KAYSERİ °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu
BOLU °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ÇORUM °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ADIYAMAN °C, 32°C
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 28°C
Parçalı bulutlu