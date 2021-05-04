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  4. Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat(4 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat(4 Mayıs yurtta hava durumu)

04.05.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Mayıs verilerine göre Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da sabah saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat(4 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklığının, kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde İç Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

4 MAYIS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 25°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Parçalı az bulutlu

MUĞLA °C, 31°C
Parçalı az bulutlu

ADANA °C, 30°C
Parçalı az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu

BURDUR °C, 29°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 27°C
Parçalı az bulutlu

ANKARA °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu

BOLU °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ÇORUM °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 27°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ADIYAMAN °C, 32°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 32°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 28°C
Parçalı bulutlu

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meteoroloji yağmur İstanbul

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