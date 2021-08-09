HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (9 Ağustos yurtta hava durum)

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (9 Ağustos yurtta hava durum)

09.08.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 9 Ağustos verilerine göre İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan Meteoroloji, Ordu, Giresun, Trabzon için Turuncu, Rize ve Artvin için sarı uyarıda bulundu.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (9 Ağustos yurtta hava durum)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göreÜlkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Adana'nın kuzeyi, Osmaniye, Hatay’ın kıyı, Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HIZI 60 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege'de ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Samsun’un doğusu, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer şiddetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, lokal dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

METEOROLOJİ'DEN SARI VE TURUNCU UYARI

Öte yandan Meteoroloji, Ordu, Giresun, Trabzon için Turuncu, Rize ve Artvin için sarı uyarıda bulundu.

SARI

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

9 AĞUSTOS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 37°C
Az bulutlu

ADANA °C, 36°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu

BURDUR °C, 34°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 35°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ADIYAMAN °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KİLİS °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

1

2

3

4

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç ölüm! Denizde yüzerken sürat teknesi çarptıKorkunç ölüm! Denizde yüzerken sürat teknesi çarptı
"Henüz tespit edilmedi" diyerek uyardı! Koronavirüste süper mutant tehlikesi"Henüz tespit edilmedi" diyerek uyardı! Koronavirüste süper mutant tehlikesi
Feci kaza! Metrelerce sürüklendi, olay yerinde hayatını kaybettiFeci kaza! Metrelerce sürüklendi, olay yerinde hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hazırlık maçında ortalık savaş alanına döndü

Hazırlık maçında ortalık savaş alanına döndü

Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Haydi şimdi sıra sizde

Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Haydi şimdi sıra sizde

Bakan Koca duyurdu! Bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldi

Bakan Koca duyurdu! Bir haftada 40. sıradan 13. sıraya yükseldi

ABD'nin eski Başkanı'nın bu görüntülerine tepki yağıyor!

ABD'nin eski Başkanı'nın bu görüntülerine tepki yağıyor!

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

Bağcılar'da iğrenç olay! 9 yaşındaki kızı taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

Bağcılar'da iğrenç olay! 9 yaşındaki kızı taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Bartın Milletvekili Tunç’tan Akşener’e: Tavrı çok incitici ve yanlış

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yargıtay'dan sevgili kararı! Gece yarısı kocasına basılmıştı

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Yangın bölgesinde yağmur mutluluğu

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.