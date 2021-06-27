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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat (27 Haziran 2021 yurtta hava durumu)

27.06.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Haziran verilerine göre Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın ve Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat (27 Haziran 2021 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Trakya ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

27 HAZİRAN YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ADIYAMAN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul
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