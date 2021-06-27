Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat (27 Haziran 2021 yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Trakya ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda 2 ila 4 derece azalacağı, iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, Marmara, Kıyı Ege ile doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 33°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, zamanla yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla il geneli yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ADIYAMAN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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