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  4. Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat (5 Temmuz yurtta hava durumu)

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat (5 Temmuz yurtta hava durumu)

05.07.2021 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Temmuz verilerine göre Sakarya il geneli ile öğle saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçeleri, Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat (5 Temmuz yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu Sakarya il geneli ile İstanbul ve Kocaeli'nin güney ilçelerinin, Batı Karadeniz, Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta, yurdun doğusunda güneybatılı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

5 TEMMUZ YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu güney kesimleri kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C
Az bulutlu

ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu

ANKARA °C, 27°C
Parçalı, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri aralıklarla yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

BAYBURT °C, 29°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Az bulutlu

ADIYAMAN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul
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