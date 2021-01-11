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Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular yarına dikkat

11.01.2021 17:20 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın İstanbul’da beklenen şiddetli yağmur karşısında vatandaşları ‘sarı’ kod ile uyararak, meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sayfasından İstanbul’u sarı kod ile uyardı. Yapılan uyarıda şu cümlelere yer verildi:

“İstanbul’da yarın beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli (30-50 kilogram/metrekare) ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Kaynak: İHA

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