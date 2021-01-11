Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular yarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü sayfasından İstanbul’u sarı kod ile uyardı. Yapılan uyarıda şu cümlelere yer verildi:

“İstanbul’da yarın beklenen yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların öğle saatlerinden itibaren batı kesimlerden başlayarak zamanla il genelinde kuvvetli (30-50 kilogram/metrekare) ve batı kesimlerde yer yer çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

Kaynak: İHA

