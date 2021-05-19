Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (19 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı Trakya ile güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

HIZI 90 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu sabah ilk saatlerde Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve yer yer kısa süreli olarak hızını 90 km'ye kadar çıkarması bekleniyor.

19 MAYIS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu