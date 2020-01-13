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  4. Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kuvvetli kar uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 07:56 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den gelen son dakika bilgilerine göre Karadeniz'in doğu kıyılarında yağışlar görülecek. Öte yandan bir süredir yurdu terk etmiş olan kar yağışları da geri dönüyor. Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde de zaman zaman kuvvetli şekilde yağışlar beklenirken, Van'daki yağışların öğle saatlerine kadar kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Şırnak, Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerine kadar Van çevrelerinde kuvvetli kar yağışı şeklinde olmak üzere, kıyı kesimlerde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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RÜZGAR

Kuzey ve doğu yönlerden hafif, doğu kesimlerde yer yer orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor.

kar

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI

Van çevrelerinde devam eden kar yağışının öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli (10-20 cm) olması beklendiğinden yaşanabilecek buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Göller Yöresi'nde sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 16°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu

HATAY °C, 15°C
Az bulutlu

ISPARTA °C, 8°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 4°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

DÜZCE °C, 9°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 5°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, Van ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerine kadar Van çevrelerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

VAN °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı, gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçmesi bekleniyor. Yağışların öğle saatlerine kadar yer yer kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Siirt çevrelerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte hafif buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 12°C
Az bulutlu

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