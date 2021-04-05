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  4. Meteoroloji'den kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (5 Nisan hava durumu)

Meteoroloji'den kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (5 Nisan hava durumu)

05.04.2021 07:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 Nisan verilerine göre Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir’in ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Öte yandan Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın hızının 90 km'ye kadar çıkması bekleniyor.

Meteoroloji'den kuvvetli yağmur ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (5 Nisan hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Antalya, Adana, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir’in ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HIZI 90 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Karadeniz'de 3 ila 6 derece azalacağı, İç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir’in ve Ankara’nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

5 NİSAN YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Salı) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve yarın (Salı) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ADANA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

HATAY °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

HAKKARİ °C, 14°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

VAN °C, 13°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul

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