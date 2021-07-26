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Meteoroloji'den, Marmara, Ege ve Akdeniz için 'sıcak hava' uyarısı

26.07.2021 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminlerine göre, 27- 31 Temmuz arasında Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek. Metetoroloji'den yapılan uyarıda, vatandaşların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji'den, Marmara, Ege ve Akdeniz için 'sıcak hava' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde, Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyılarında hava sıcaklığına karşı uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı ve güney kıyılarda artmaya başlayacağı, hafta boyunca Marmara Bölgesi ile Ege ve Akdeniz kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, "Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul’da 32-34, Edirne’de 36- 39, Çanakkale’de 35- 39, Bursa’da 34- 37, Balıkesir’de 34- 38, İzmir’de 37- 40, Manisa’da 38- 42, Aydın’da 41- 44, Muğla’da 38- 41, Antalya’da 39- 41, Adana’da 37- 40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir. Hafta boyunca batı ve güney kıyılarda etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle,11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

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SEL UYARISI

Ayrıca, Kastamonu, Karabük ile Sinop’un güney ve batı çevrelerinde yerel kuvvetli yağışlara karşı da uyarı yapıldı. 13.15- 19.00 saatleri arasında etkili olması beklenen yağışa ilişkin, "Kastamonu, Karabük ile Sinop’un güney ve batı çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesine yer verildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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