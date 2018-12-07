Meteoroloji'den Marmara için kar yağışı uyarısı! İşte son hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara için son dakika hava durumu uyarısı geldi. Marmara Bölgesinde rakımın bin metre ve üzeri olduğu yerlerde, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON HAVA DURUMU RAPORU

Yağışların yağmur ve sağanak, rakımın bin metre ve üzeri olduğu yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman ise kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

BOLU D-100 karayolunun Bolu dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Bolu Dağı'nda dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini sabah kar yağışına bıraktı.

Etkisini artıran kar yağışı D-100 kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı, Seymenler, Abant Kavşağı, Karanlıkdere, Sarıçökek, Bıçkıyanı ile Anadolu Otoyolu'nun Elmalık, 1, 2 ve 3. viyadükler kesiminde devam ediyor.