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Meteoroloji'den Marmara için kar yağışı uyarısı! İşte son hava durumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2018 10:59 | Son Güncelleme

Marmara için kötü haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika bir uyarı yaptı. Son hava durumu tahminlerine göre; Marmara'da karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara Bölgesi için bu yıl ilk kez karla karışık yağmur ve tipi uyarısı yapıldı. Öte yandan D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde yoğun kar yağışı başladı. Marmara'da hava sıcaklığı 4 ila 6 derece azalacak. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere son hava durumu raporu...

Meteoroloji'den Marmara için kar yağışı uyarısı! İşte son hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Marmara için son dakika hava durumu uyarısı geldi. Marmara Bölgesinde rakımın bin metre ve üzeri olduğu yerlerde, yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SON HAVA DURUMU RAPORU

Yağışların yağmur ve sağanak, rakımın bin metre ve üzeri olduğu yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor.

Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta, zaman zaman ise kuvvetli şekilde eseceği tahmin ediliyor.

BOLU'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

BOLU D-100 karayolunun Bolu dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Bolu Dağı'nda dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, yerini sabah kar yağışına bıraktı.

Etkisini artıran kar yağışı D-100 kara yolunun Elmalık, Bolu Dağı, Seymenler, Abant Kavşağı, Karanlıkdere, Sarıçökek, Bıçkıyanı ile Anadolu Otoyolu'nun Elmalık, 1, 2 ve 3. viyadükler kesiminde devam ediyor.

D-100 karayolunun Bolu dağı mevkiinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ankara istikametinde bir TIR'ın makaslaması sonucu trafiğin durduğu, yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Güzergahta görev yapan Karayolları ekipleri, bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmasına başlarken, trafik ekipleri ise sürücülerin, kış lastikleri olmadan yola çıkmamalarını, trafik işaret ve işaretçilerine uymalarını istedi.

Öte yandan, Bolu kent merkezinde de etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezinde kar yağışı da aralıklarla devam ediyor.

TTT


PARTNERSavaş ilanı gibi pozlar bilardo masasına çıkıp...Savaş ilanı gibi pozlar bilardo masasına çıkıp...
Bolu Dağı geçişinde kar nedeniyle ulaşım aksadıBolu Dağı geçişinde kar nedeniyle ulaşım aksadı
Okul yolunda TIR dehşetiOkul yolunda TIR dehşeti
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Okuyucu Yorumları 5 yorum
yağmaz kar filan görürsünüz.
admin atttigin başlığa bak marmara için kötü haber diye baslikmi olur kar yagsinki mikrop 'lar kırılsın
Neden kötü haber olsun ki?Yağış berekettir.Rabbim afet vermesin önemli olan o.
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