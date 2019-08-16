HABER

Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 15:02 | Son Güncelleme

Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yarın sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den Marmara için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yarın sabah saatlerinden gece saatlerine, Batı Karadeniz Bölgesi'nde beklenen şiddetli sağanağın da öğle saatlerinden pazar akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

'TEDBİRLİ OLUN' UYARISI

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


PARTNERÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay olduÇağatay Ulusoy'un yeni imajı olay oldu
Gazeteci Serkan Bayraktar toprağa verildiGazeteci Serkan Bayraktar toprağa verildi
Çin'e mermer ve tarım ürünlerinden sonra süt ürünleri ihracıÇin'e mermer ve tarım ürünlerinden sonra süt ürünleri ihracı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji sağanak yağış Marmara Bölgesi hava durumu

En Çok Okunan Haberler

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Yer: Adana! Polisin şüphesi gerçeği ortaya çıkardı

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Atama kararları Resmi Gazete!

Atama kararları Resmi Gazete!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Abdulkadir Elgeni'nin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

Aydos Ormanları'nda vahşet! Boğazı kesilip yakıldı

İBB'den Samandıra'da polisin şehit olduğu kazaya ilişkin açıklama

Samandıra'daki ölümlü kazaya ilişkin açıklama

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 'park sistemi' dönemi!

Vali talimat verdi! İlk kez uygulanmaya başladı

İstanbul'da dolandırıcılık çetesi çökertildi!

Yüzlerce kişiyi dolandırdılar! Yöntemleri 'pes' dedirtti!

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

Turuncu kategorideki terörist, asker ve sivil katili çıktı

Kayseri'de sular çekilince eski köyün kalıntıları ortaya çıktı

Sular çekilince gün yüzüne çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.