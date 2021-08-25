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Meteoroloji'den Marmara için uyarı: Hava sıcaklıkları artacak, bu saatlerde dışarı çıkmayın

25.08.2021 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları yarından itibaren 4 ila 8 derece artacak. Öte yandan sıcaklıklara bağlı olarak saat 11.00-16.00 arasında dışarı çıkılmaması gerektiği de belirtildi.

Meteoroloji'den Marmara için uyarı: Hava sıcaklıkları artacak, bu saatlerde dışarı çıkmayın

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların yarından itibaren artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor.

En yüksek hava sıcaklıklarının, İstanbul'da 31-33, Edirne'de 33-36, Kırklareli 32-35, Tekirdağ 29-31, Kocaeli 33-37, Sakarya 33-37, Yalova 32-34 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilirken, sıcak hava dalgasının gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Sıcak hava dalgası nedeniyle başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların öğle saatlerinde (11.00 ile 16.00 saatleri arasında) sıcak ve güneş çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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