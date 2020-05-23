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Meteoroloji'den Mayıs ayında kar yağışı uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 20:50 | Son Güncelleme

Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışı; Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin'de ise yarından itibaren sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den Mayıs ayında kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusundaki Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Mardin ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yerel olarak kuvvetli sağanak tahmin ediliyor.

Pazartesi günü akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın oluşturabileceği sel, su baskını, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Öte yandan Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan bir diğer açıklamada ise yarın ve 25 Mayıs Pazartesi günü Gümüşhane, Bayburt, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 1500 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve karın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı nedeniyle buzlanma, don ve ulaşımda aksama yaşanabileceği vurgulanarak, vatandaşların dikkatli olmaları istendi. (AA)

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