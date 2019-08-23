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Meteoroloji'den o bölgelere kritik uyarı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 22:06 | Son Güncelleme

Orta ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den o bölgelere kritik uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerinden yarın saat 18.00'e kadar ülkenin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz ile Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinde görülecek yerel yağışların sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenirken, diğer yerlerin az bulutlu ve açıkgeçeceği öngörülüyor.

Yağışların, bu akşam Ordu'nun batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji sağanak

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