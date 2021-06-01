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Meteoroloji'den önemli uyarı! Karadeniz, Akdeniz ve Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

01.06.2021 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Osmaniye'nin kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde bu gece ve yarın kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji'den önemli uyarı! Karadeniz, Akdeniz ve Marmara'nın doğusunda kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması öngörülüyor.

Marmara'nın kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karaman dışında İç Anadolu, Karadeniz, Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Erzincan ve Ardahan çevreleri ile Mersin'in doğu ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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YEREL OLARAK KUVVETLİ OLMASI BEKLENİYOR

Yağışların, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz, bu gece ve yarın Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz’in batısı, Orta Karadeniz’in iç
kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Adana ve Osmaniye’nin kuzey, Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması
bekleniyor. (AA)

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