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Meteoroloji'den önemli uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2019 16:21 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre, Türkiye bu hafta gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Hafta başında Trakya Bölgesi'ni etkisi altına alacağı tahmin edilen yağışların çarşamba ve perşembe günü kuvvetleneceği tahmin ediliyor. Pazar günü ise Türkiye'nin kuzeyi sağanak yağışların etkisi altında olması bekleniyor.

Meteoroloji'den önemli uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı tahminlere göre, Türkiye yağışlı havanın etkisi altına giriyor.

Pazartesi günü Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın Trakya Bölgesi'ni etkisi altına alması bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin edilirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise aşırı sıcaklara dikkat edilmesi gerekiyor.

Salı günü Karadeniz'in orta kesiminde zaman zaman yağışların görülmesi beklenirken, Doğu Anadolu'da Kars, Ardahan, Ağrı, Hakkari, Van illerinde sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

SICAKLIKLARIN 6 İLA 8 DERECE DÜŞECEĞİ TAHMİN EDİLİYOR

Çarşamba günü Trakya, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz'de etkili olacak gök gürültülü sağanak yağışlar, perşembe günü Kuzey Ege, İç Anadolu bölgelerini de etkisi altına alacak. Çarşamba günü etkili olması beklenen yağışlarla beraber sıcakların 6 ila 8 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Cuma günü ise Karadeniz Bölgesi'nin tamamında gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Adana, Mersin civarında da yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hafta sonunda ise yağışlar Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde yoğunlaşırken, Pazar günü Trakya, Marmara, Kuzey Ege, Karadeniz ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu bölgelerinin kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Türkiye hava durumu trakya bölgesi

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