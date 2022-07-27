HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den önemli uyarı! Tarih verdi "Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın"

Meteoroloji'den önemli uyarı! Tarih verdi "Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın"

27.07.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıcak havalar yurdun farklı noktalarında vatandaşları etkilemeye devam ediyor. Bu doğrultuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan uyarılar ve gelen tahminler dikkatle takip ediliyor. Son olarak Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Latif Gültekin, Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde nem oranın düşük, sıcaklığın ise 5-6 derece mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirterek "Çok dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor" uyarısında bulundu. Bölgede yüksek sıcaklığın salı gününe dek süreceği aktarıldı.

Meteoroloji'den önemli uyarı! Tarih verdi "Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava sıcaklıklarıyla alakalı tahminleri ve yaptığı uyarılar Türkiye'nin farklı noktalarındaki hemen hemen her vatandaşın merakla takip ettiği gelişmelerin arasında yer alıyor. Son olarak özellikle Batı Akdeniz'in iç kesimleriyle alakalı Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Latif Gültekin'den dikkat çeken uyarılar geldi. Gültekin, AA muhabirine, Basra alçak basınç merkezinin Güneydoğu'dan yurda girişi yaparak, kuzeyli rüzgarlarla bölgede etkili olduğunu söyledi.

"RÜZGARLAR KUZEYDEN GÜNEYE DOĞRU DÖNÜYOR"

Kuzeyden esen rüzgarların fön etkisi yaptığını anlatan Gültekin, "Böylece sahil kesimlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 5-6 derece üzerine çıktı. 35 derece olan ortalama sıcaklığımız 41 derecelere kadar ulaştı. Bugünden itibaren Basra alçak basınç sistemi etkisini kaybetmeye başlayacak. Yavaş yavaş geriye çekiliyor, rüzgarlar kuzeyden güneye doğru dönüyor." diye konuştu.

Gültekin, denizden serin hava ve nem taşınımının hafta boyunca devam edeceğini, böylece sahil kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerine çekilmesini beklediklerini vurguladı.

thumbs_b_c_397f7eed5aed6ca2d82f142cf8f64280

İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTACAK

Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'da da bugünden itibaren sıcaklığın mevsim normallerinin üzerine çıkacağını aktaran Gültekin, şunları kaydetti:

"İç kesimlerde sıcaklıkların 5-6 derece mevsim normallerinin üzerine çıkmasını, nem oranının ise yüzde 10'lar seviyesinde seyretmesini bekliyoruz. Orman varlığımızın büyük bölümü iç kesimlerde. Onun için çok daha dikkatli ve tedbirli olmalıyız."

Gültekin, Antalya'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'da 32 civarında olan sıcaklıkların hafta sonuna doğru 38 derecelere çıkmasını tahmin ettiklerini vurguladı.

"MECBUR KALMADIKÇA DIŞARIYA ÇIKMAYIN"

Saat 11.00-16.00 aralığında güneş ışınlarının dik geldiğini ve bu saatlerde mecbur kalmadıkça dışarıya çıkılmaması gerektiğini hatırlatan Gültekin, dışarı çıkmak zorunda kalanlara şemsiye ve gölgelik kullanmalarını önerdi.

SALI GÜNÜNE KADAR SÜRECEK

Gültekin, iç kesimlerdeki yüksek sıcaklığın salı gününe kadar süreceğini bildirdi.

Öte yandan, sıcaktan bunalan vatandaşlar ve turistler Antalya sahillerini doldurdu. Tatilciler sık sık denize girerek serinlemeye çalıştı. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu?Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu mu?
TBMM olağanüstü toplanıyor! AK Parti'den sert açıklamaTBMM olağanüstü toplanıyor! AK Parti'den sert açıklama
Sosyal medyada gündem olmuştu! Skandal görüntüler sonrası harekete geçildiSosyal medyada gündem olmuştu! Skandal görüntüler sonrası harekete geçildi
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji Akdeniz sıcaklık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ağustosu işaret etti! "Müjdeyi Cumhurbaşkanımız verecek"

Ağustosu işaret etti! "Müjdeyi Cumhurbaşkanımız verecek"

Türkiye'den son dakika Bulgaristan kararı

Türkiye'den son dakika Bulgaristan kararı

Gurbetçi aileye şok! Tapulu evlerine adım bile atamıyorlar

Gurbetçi aileye şok! Tapulu evlerine adım bile atamıyorlar

Rekabet Kurulu duyurdu! Sahibinden.com'a soruşturma

Rekabet Kurulu duyurdu! Sahibinden.com'a soruşturma

Otobüste rezalet! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Otobüste rezalet! Cinsel ilişkiye girerken yakalandılar

Didem isimli kadın hayatını kabusa çevirdi!

Didem isimli kadın hayatını kabusa çevirdi!

İlginizi Çekebilir

Japonya'da maymun terörü! Yetkililer katil maymun avına çıktı

Japonya'da maymun terörü! Yetkililer katil maymun avına çıktı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Şık görünürken rahatından da ödün vermek istemeyenler için en iyi bel çantaları

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Arabanızı park ederken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? En iyi kameralı park sensörlerine mutlaka bakın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.