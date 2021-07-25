Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için kritik uyarı! Yeni dalga geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada vatandaşlar ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN ETKİSİNİ ARTIRACAK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz’de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; 27.07.2021 Salı günü sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Ordu ve Giresun ile Trabzon’un batısında çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2), Trabzon’un doğusu ve Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli, yer yer aşırı (75-150 kg/m2) olacağı tahmin edilmektedir. Yağışların Çarşamba günü ilk saatlerde etkisini azaltması bekleniyor”



