Meteoroloji'den peş peşe uyarı! Sıcaklıklar düşüyor, kar ve dolu geliyor (22 Eylül Çarşamba hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri)olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE DOLU UYARISI

Osmaniye, Hatay kıyıları, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 mm üzeri) olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, iç kesimlerde yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

PERŞEMBE GÜNÜ KAR BEKLENİYOR

Öte yandan yurt genelinin bugün akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Bu yağışlı sistemle birlikte ülkemizin büyük bölümünde görülecek olan yağışların, Karadeniz Bölgesi ile Doğu Akdeniz Bölgesi’nde zaman zaman kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Sıcaklıkların ise bugün akşam saatlerinde Marmara Bölgesi’nden başlayarak perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor. Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde (1800 m rakım ve üzeri) beklenen yağışların bu sıcaklık düşüşü ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Soğuk ve yağışlı sistemin cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olduktan sonra ülkemizi hafta sonunda terk etmesi bekleniyor. Bu sistemle birlikte görülecek kuvvetli yağışlar ile kuzeydoğu bölgelerimizin rakımı yüksek olan yerlerinde görülebilecek zirai don hadisesine karşı tedbirli ve dikkatli olunmalı, güncel tahmin ve uyarılarımız takip edilmelidir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile akşam saatlerinden sonra bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra İstanbul ve Kocaeli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MANİSA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Osmaniye ile Hatay çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, güney ve doğu kesimleri ile gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 22°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyıları ile Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı olması bekleniyor.

RİZE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel olmak üzere kuvvetli, kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MALATYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

