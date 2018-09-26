Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Bazı seferler iptal edildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan kuvvetli esen rüzgarın sabah saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, Marmara, Ege ve İç Anadolu'da fırtına (50-80 kilometre/saat), Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli fırtına (70-100 kilometre/saat) bekleniyor.
Yetkililer, perşembe günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyarıda bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, akşam saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında görülen sağanakların, bugün akşam saatlerine kadar Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde aralıklarla kuvvetli (50-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.
Meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İDO'un açıklamasına göre iptal edilen seferler şöyle:
26.09.2018 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08:30 seferi,
26.09.2018 Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07:50 seferi,
26.09.2018 Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07:45 seferi
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi ile Kabatepe arasında bugün yapılacak bazı feribot seferleri, Kuzey Ege için yapılan kuvvetli fırtına uyarısı nedeniyle iptal edildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün, Kuzey Ege kıyıları için yaptığı kuvvetli fırtına uyarısı sonrası, Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gökçeada-Kabatepe hattında bugün yapılacak bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Saatte 70 ile 100 kilometre hızla esmesi beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle, 26 Eylül Çarşamba günü Gökçeada’dan Kabatepe’ye saat 10.00, 16.00 ve 21.00 Kabatepe’den Gökçeada’ya ise saat 07.00, 13.00 ve 19.00 feribot seferleri iptal edildi.
Bu arada Ankara Valiliği bugün kentte kuvvetli fırtınanın saatte 50- 80 kilometre eseceğinin tahmin edildiğini belirterek, bu konuda uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre ülkenin kuzeybatı kesimlerinde kuzeydoğudan (poyraz) kuvvetli esen rüzgârın, bugün sabah saatlerinden itibaren kuvvetini artırarak Ankara’da kuvvetli fırtınanın saatte 50-80 kilometre şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:
"27 Eylül 2018 Perşembe akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar vb.) karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."
İzmir'de elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi.
İZDENİZ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada 26 Eylül tarihli Karşıyaka-Konak-Güzelbahçe seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.
Perşembe akşamına kadar etkili olması beklenen rüzgarın hızının 33 deniz miline ulaştığı belirtilen açıklamada, yolcuların emniyeti için hava koşulları normale dönünceye kadar Güzelbahçe seferlerinin yapılamayacağı kaydedildi.
Öte yandan Kestane Karası Fırtınası'yla sıcaklıklarda keskin düşüşler yaşanıyor. Sıcaklığın aniden düşmesiyle soğuk, yağmurlu havalar, grip ve soğuk algınlığına yakalanma riskini de beraberinde getiriyor. Memorial Şişli Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Özlem Kaplan, soğuk havalarda dikkat edilmesi gerekenler hakkında açıklamalarda bulundu Kaplan şunları söyledi:
"İnsanların çoğunda soğuk havada rüzgâra çıkınca burun akıntısı görülmektedir. Burunda bulunan mukus salgılayan bezlerin altında pek çok kılcal damar vardır. Soğuk ve rüzgârlı havalarda bu damarlar genişler, buruna doğru kan akışı fazlalaşır. Bu durum burunun daha çok mukus ve sıvı üretmesini sağlar. Soğukta akan bir burnu görmek birçok kişinin soğuk havanın hastalığa yol açtığına inanmasına neden olmuştur. Burun mukozası filtreleme yoluyla virüslerden kaçınmaya yardım eder. Soğuk havada birkaç dakika dışarı çıkmak tıkanıklığı biraz azaltır çünkü mukus burnunuzun önünden doğal olarak akarak birkaç kere burnunuzu sağlam temizlemenize izin verir. Genelde sıcak bir ortama girer girmez burnunuz hemen tıkanır.
Yoğun esen rüzgârın yüzle uzun süre temasının yüz felcine neden olduğunu bildiren Uz. Dr. Kaplan, "Arabalarında gidenlerin de bu tür fırtınalı havalarda camlarını açmamaları gerekmektedir. Yüz felcini önlemek için uzun süre soğuğa ve rüzgâra maruz kalınmamalıdır. Eğer kalındıysa, yüz simetrisinde değişiklik ve his kaybı mevcutsa bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır" dedi.
(AA/DHA)
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