Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, bugün yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuvvetli yağış görülecek.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ

Trakya ve Marmara'nın doğusunda (Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, İstanbul Boğazı çevresi ve Anadolu Yakası'nda), zamanla Batı Karadeniz (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop'un iç kesimleri) ile Samsun'un iç kesimlerinde, sabahın ilk saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

FIRTINA UYARISI

İç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın etkisini artırarak yer yer kısa süreli fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor. Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Malatya çevreleri ile Karadeniz'in iç kesimlerinde, İç Anadolu'nun güney ve doğusuyla yükseklerinde yer yer çok kuvvetli rüzgar tahmin ediliyor.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililerin ve vatandaşların, söz konusu bölgelerdeki rüzgar, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, yerel dolu, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

(AA)

