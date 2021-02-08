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Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

08.02.2021 09:25 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Şubat verilerine göre Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın doğusu ve batısı, Kıyı Ege ile İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Erzurum ve Bingöl çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HIZI 90 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığının Marmara'nın kuzeyi ile Karadeniz kıyı kesimlerinde 3 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden Marmara'nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, Karadeniz ve İç Anadolu'da fırtına (40-70 km/sa), Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Hava sıcaklıklarının hafta boyunca mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilen Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kar erimesi bekleniyor. Kar erimesi nedeniyle su baskını ve dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

8 ŞUBAT 2021 YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 21°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 12°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak yağışlı

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 15°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

SİVAS °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 17°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu

AMASYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 18°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde yer yer çok bulutlu

VAN °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

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