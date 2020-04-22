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Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bölgeleri tek tek sıraladı ve...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 21:20 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den alınan bilgiye göre Antalya, Ankara, Kırıkkale, Tokat ve Ordu çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ağrı, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak ve kar uyarısı! Bölgeleri tek tek sıraladı ve...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Ankara, Kırıkkale, Tokat ve Ordu çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ağrı, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçmesi ön görülüyor.

Yağışların, Doğu Karadeniz ile Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu kar kar uyarısı

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