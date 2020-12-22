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Meteoroloji'den sağanak yağış, kar ve don uyarısı

22.12.2020 09:27 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den sağanak yağış, kar ve don uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Sakarya, Antalya, Karaman, Niğde, Kayseri, Sivas, Amasya ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Metetoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, yurt genelinde birçok yerde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Kıyı kesimler ve Güneydoğu Anadolu ile Malatya çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Mardin’in doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 5
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 10
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 12
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile zamanla il geneli sağanak yağışlı 17
Samsun: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 9
Trabzon: Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 12
Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı eksi 2
Diyarbakır: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu 6

İHA

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